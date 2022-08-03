Предыстория Кэнена, подростка из Квинса 90-х, чья мать имеет силу в криминальном мире, но хочет оградить своего сына от преступного бизнеса. Сам же Кэнен намерен пойти по семейным стопам. Зайти в этот мир легко, особенно с тамим связями, но выйти уже не получится никогда.

