Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Предыстория Кэнена, подростка из Квинса 90-х, чья мать имеет силу в криминальном мире, но хочет оградить своего сына от преступного бизнеса. Сам же Кэнен намерен по�йти по семейным стопам. Зайти в этот мир легко, особенно с тамим связями, но выйти уже не получится никогда.



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