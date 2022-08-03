6 класс. История России (сериал, 2020) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Тема видеоурока Владимиро-Суздальское княжество XII-XIII вв.. Рассмотрение данной темы освещает вопросы местоположения, развития Владимиро-Суздальского княжества и смену власти. Повествуется о прославлении территорий Юрием Долгоруким, при нeм впервые в летописях упоминается о Москве. Его сменит сын Андрей Боголюбский, который будет развивать земли и переведет столицу во Владимир, а затем в Боголюбово. Его политику продолжит его младший брат князь Всеволод, который сможет установить твeрдую власть на территории Владимиро-Суздальского княжества. При князьях Андрее и Всеволоде очень развивалось архитектурное строение и культура.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

