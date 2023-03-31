Владимир Юрзинов. Большой хоккей (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Фильм строится на воспоминаниях знаменитого советского хоккеиста Владимира Владимировича Юрзинова-старшего. В 17 лет он уже выступал за команду мастеров московского «Динамо», а спустя четыре года великий Аркадий Чернышев назначил его капитаном. За свою спортивную жизнь, ему довелось работать с Виктором Тихоновым, Анатолием Тарасовым, Борисом Кулагиным, Всеволодом Бобровым. Владимир Юрзинов участвовал в четырех Олимпиадах, неоднократно работал в тренерском штабе нашей сборной.



