6 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

На уроке, посвященном теме «Византийская империя VI;VIII вв.», рассказывается о наследстве, которое принадлежит восточной и западной части империи. Влияние соседей и религиозный кризис внутри империи имели серьезные последствия. Рассказывается о временах правления Юстиниана как наиболее удачных для империи, о правлении Ираклия, на смену которому придет Лев III.



Сериал Византийская империя VI-VIII вв 2 сезон 1 сери�я смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.