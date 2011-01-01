WinkДетям6 класс. Всеобщая историяВосточная империя и арабыВизантийская империя VI-VIII вв.
6 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
7.32011, Византийская империя VI-VIII вв.
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Сезоны и серии
Западная Европа IV-VIII вв.Восточная империя и арабыОбъединение романо-германской ЕвропыФеодальная система Западной ЕвропыСвященная Римская империя германской нации и развитие папского могуществаФормирование централизованных государств и изменение на политической карте ЕвропыСудьбы западно-славянских государствКультура Западной Европы
Сюжет
На уроке, посвященном теме «Византийская империя VI;VIII вв.», рассказывается о наследстве, которое принадлежит восточной и западной части империи. Влияние соседей и религиозный кризис внутри империи имели серьезные последствия. Рассказывается о временах правления Юстиниана как наиболее удачных для империи, о правлении Ираклия, на смену которому придет Лев III.
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