6 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Тема данного урока ; «Византия и славяне. Закат империи». Начало этого периода в истории Византии ознаменовано переворотом и началом новой императорской династии. Ученикам приводятся имена различных деятелей Византии. На уроке приводятся описания различных войн, которые вела Византия со славянским Болгарским царством. Вскрываются причины союза Византийской империи с руссами против болгар. Рассматривается появление славянского государства Великая Моравия и заинтересованность в нём различных государств. Учащимся приводится жизнеописание Кирилла и Мефодия. В конце урока приводятся причины заката Византийской империи, подчеркивается великая роль её существования для православия.



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