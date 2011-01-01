Византия и славяне. Закат империи
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Детям
6 класс. Всеобщая история
Восточная империя и арабы
Византия и славяне. Закат империи

6 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

7.32011, Византия и славяне. Закат империи
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Западная Европа IV-VIII вв.Восточная империя и арабыОбъединение романо-германской ЕвропыФеодальная система Западной ЕвропыСвященная Римская империя германской нации и развитие папского могуществаФормирование централизованных государств и изменение на политической карте ЕвропыСудьбы западно-славянских государствКультура Западной Европы

Сюжет

Тема данного урока ; «Византия и славяне. Закат империи». Начало этого периода в истории Византии ознаменовано переворотом и началом новой императорской династии. Ученикам приводятся имена различных деятелей Византии. На уроке приводятся описания различных войн, которые вела Византия со славянским Болгарским царством. Вскрываются причины союза Византийской империи с руссами против болгар. Рассматривается появление славянского государства Великая Моравия и заинтересованность в нём различных государств. Учащимся приводится жизнеописание Кирилла и Мефодия. В конце урока приводятся причины заката Византийской империи, подчеркивается великая роль её существования для православия.

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