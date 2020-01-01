Виза невесты. Виза жениха (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2020, 90 Day Fiance
ТВ-шоу, Документальные12+
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Сюжет
Хватит ли трeх месяцев, чтобы решить свою судьбу? Женихи и невесты, получив специальную визу на 90 дней, стараются преодолеть культурные барьеры и уладить отношения в семье.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыТВ-шоу, Документальные
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.4 IMDb