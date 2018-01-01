Витебское дело (сериал, 1989) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Витебское дело. Серия 1
1989, Витебское дело. Серия 1
Документальный18+

О сериале

Маньяк Геннадий Михасевич, который на протяжении многих лет насиловал и убивал женщин, получил прозвище «витебского душителя». Не менее пугающая деталь в этой истории — бездействие правоохранительных органов.

Страна
СССР
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

7.8 КиноПоиск