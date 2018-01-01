Витебское дело (сериал, 1989) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

WinkСериалыВитебское дело1-й сезон1-я серия
1989, Витебское дело. Серия 1
Документальный18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Маньяк Геннадий Михасевич, который на протяжении многих лет насиловал и убивал женщин, получил прозвище «витебского душителя». Не менее пугающая деталь в этой истории — бездействие правоохранительных органов.
СтранаСССР
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
7.8 КиноПоиск