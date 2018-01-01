Витебское дело (сериал, 1989) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Маньяк Геннадий Михасевич, который на протяжении многих лет насиловал и убивал женщин, получил прозвище «витебского душителя». Не менее пугающая деталь в этой истории — бездействие правоохранительных органов.



Сериал Витебское дело 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.