Витамин-йога (сериал, 2019) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Витамин-йога. Cезон 1. Серия 12
15-минутный комплекс хатха-йоги, разработанный специально для утренней практики — идеальный выбор для тех, кто хочет зарядиться положительной энергией и размять мышцы перед сложным рабочим днем. Классические асаны, авторские модификации и завораживающие виды небоскребов Москва-сити гарантированно помогут вам настроиться на правильную волну.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
12 мин / 00:12

