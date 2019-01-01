WinkСериалыВитамин-йога1-й сезон10-я серия
Витамин-йога (сериал, 2019) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
8.42019, Витамин-йога. Cезон 1. Серия 10
ТВ-шоу12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
15-минутный комплекс хатха-йоги, разработанный специально для утренней практики — идеальный выбор для тех, кто хочет зарядиться положительной энергией и размять мышцы перед сложным рабочим днем. Классические асаны, авторские модификации и завораживающие виды небоскребов Москва-сити гарантированно помогут вам настроиться на правильную волну.
