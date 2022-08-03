Витамин Д | Что пьем?
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Доктор Демченко
1-й сезон
Витамин Д | Что пьем?

Доктор Демченко (сериал, 2021) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн

7.72021, Витамин Д | Что пьем?
Блог18+

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О сериале

Доктор Владимир Сергеевич Демченко Очные консультации в Москве. Клиника "Динамика" - Спортивный врач, мануальный терапевт. - Действующий член Русской Остеопатической Ассоциации - Сертифицированный практик концепции Mulligan, Мейтленд, Маккензи. - Подиатор. (член лиги развитии подиатрии) - Мануальный терапевт ПХК ЦСКА - Главный врач Беговой школы ILR - Основатель клиники спортивной реабилитации "Динамика"

Жанр
Блог
Время
4 мин / 00:04

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