Виски Кавалер (сериал, 2019) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

2019, Whiskey Cavalier
Боевик, Приключения18+
О сериале
Агент ФБР Уилл Чейз, известный под кодовым именем Виски Кавалер, — парень что надо. Бьeт наотмашь, стреляет наповал и живeт жизнью, полной приключений. Одна проблема: Чейз сентиментален, регулярно поддаeтся чувствам и даже может всплакнуть из-за бросившей его подружки. В напарники ему назначают оперативницу ЦРУ Франческу «Фрэнки» Троубридж. Она прагматична, бескомпромиссна и сопли пускать не будет. Вместе с ней Чейз организует команду шпионов, периодически спасает мир, ищет баланс между флиртом и дружбой, а главное — учится не давать волю эмоциям. Последнее окажется почти невыполнимым.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ПАРежиссёр
Питер
Атенсио
- СФАктёр
Скотт
Фоули
- Актриса
Лорен
Кохэн
- АОАктриса
Ана
Ортис
- ТДАктёр
Тайлер
Джеймс Уильямс
- ДХАктёр
Джош
Хопкинс
- ВДАктёр
Вир
Дас
- МДАктриса
Марика
Доминчик
- ДУАктёр
Дилан
Уолш
- Актриса
Офелия
Ловибонд
- ДДАктёр
Джо
Дойл
- ДХСценарист
Дэвид
Хемингсон
- ПАПродюсер
Питер
Атенсио
- СФПродюсер
Скотт
Фоули
- ДХПродюсер
Дэвид
Хемингсон
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ДЭХудожник
Дэйв
Эрроусмит
- ДМОператор
Дэвид
Мокснесс
- ДСОператор
Джерри
Сиделл
- ТХКомпозитор
Том
Хоу
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс