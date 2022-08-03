Виски Кавалер. Сезон 1. Серия 9
Wink
Сериалы
Виски Кавалер
1-й сезон
9-я серия
2019, Whiskey Cavalier
Боевик, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

Виски Кавалер (сериал, 2019) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

О сериале

Агент ФБР Уилл Чейз, известный под кодовым именем Виски Кавалер, — парень что надо. Бьeт наотмашь, стреляет наповал и живeт жизнью, полной приключений. Одна проблема: Чейз сентиментален, регулярно поддаeтся чувствам и даже может всплакнуть из-за бросившей его подружки. В напарники ему назначают оперативницу ЦРУ Франческу «Фрэнки» Троубридж. Она прагматична, бескомпромиссна и сопли пускать не будет. Вместе с ней Чейз организует команду шпионов, периодически спасает мир, ищет баланс между флиртом и дружбой, а главное — учится не давать волю эмоциям. Последнее окажется почти невыполнимым.

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Приключения, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Виски Кавалер»