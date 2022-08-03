Виски Кавалер (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Агент ФБР Уилл Чейз, известный под кодовым именем Виски Кавалер, — парень что надо. Бьeт наотмашь, стреляет наповал и живeт жизнью, полной приключений. Одна проблема: Чейз сентиментален, регулярно поддаeтся чувствам и даже может всплакнуть из-за бросившей его подружки. В напарники ему назначают оперативницу ЦРУ Франческу «Фрэнки» Троубридж. Она прагматична, бескомпромиссна и сопли пускать не будет. Вместе с ней Чейз организует команду шпионов, периодически спасает мир, ищет баланс между флиртом и дружбой, а главное — учится не давать волю эмоциям. Последнее окажется почти невыполнимым.

