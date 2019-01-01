Висенте Люке vs Майк Перри
UFC Fight Night Montevideo
UFC Fight Night Montevideo (сериал, 2019) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Главным боем вечера на UFC Fight Night 156 в Монтевидео стал титульный бой между действующей чемпионкой в наилегчайшем весе Валентиной Шевченко и ранее претендовавшей на этот титул Лиз Кармуш. Ранее они уже встречалась под эгидой другого промоушена, бой закончился победой Кармуш.

