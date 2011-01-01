WinkДетямВирус атакует!1-й сезон9-я серия
Вирус атакует! (мультсериал, 2011) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
2011, Virus Attack
Мультсериалы12+
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Сюжет
Земля захвачена чудовищными вирусами, которые уничтожают все вокруг. К счастью, у пяти подростков обнаружили состав крови с необычной ДНК, дающей невероятные возможности: благодаря формуле, созданной гениальным ученым, они могут превращаться в Антивирус и бороться за спасение Земли.
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Информация
СтранаИталия
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
6.3 IMDb