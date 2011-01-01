Вирус атакует! (мультсериал, 2011) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн

Земля захвачена чудовищными вирусами, которые уничтожают все вокруг. К счастью, у пяти подростков обнаружили состав крови с необычной ДНК, дающей невероятные возможности: благодаря формуле, созданной гениальным ученым, они могут превращаться в Антивирус и бороться за спасение Земли.



Сериал Вирус атакует! Серия 19 1 сезон 19 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.