Виртуозы
1-й сезон
6-я серия

Виртуозы (сериал, 2004) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2004, Hustle 1.6
Драма18+

О сериале

Микки и Дэнни прокручивают сделку «по продаже» одной из лондонских достопримечательностей высокомерному владельцу ярмарочной площади Артуру Бонду. Тем временем намечена новая жертва – Энтони Ривз – жадный игрок со слабостью к проституткам, который только что получил крупное выходное пособие. Альберт сдружается с Ривзом и мошенники вовлекают его в аферу с элитными ставками на скачках.

