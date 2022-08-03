Виртуозы (сериал, 2004) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Микки и Дэнни прокручивают сделку «по продаже» одной из лондонских достопримечательностей высокомерному владельцу ярмарочной площади Артуру Бонду. Тем временем намечена новая жертва – Энтони Ривз – жадный игрок со слабостью к проституткам, который только что получил крупное выходное пособие. Альберт сдружается с Ривзом и мошенники вовлекают его в аферу с элитными ставками на скачках.

