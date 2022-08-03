Wink
Сериалы
Виртуозы
1-й сезон
5-я серия

Виртуозы (сериал, 2004) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2004, Hustle 1.5
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Кэтрин Уинтерборн – холодная и расчетливая бизнес-леди, нарушить невозмутимость которой может лишь стопроцентная сексуальная привлекательность противоположного пола. За дело берется сам Микки. Шайке абсолютно необходимо провернуть это дело, чтобы найти деньги на врачебный уход за дочерью Эша. Уинтерборн рассказывает Микки всю правду о своем бывшем жестоком муже. Микки меняет планы и это может привести к неприятным последствиям.

Жанр
Драма
Качество
SD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Виртуозы»