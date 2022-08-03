Виртуозы (сериал, 2004) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Кэтрин Уинтерборн – холодная и расчетливая бизнес-леди, нарушить невозмутимость которой может лишь стопроцентная сексуальная привлекательность противоположного пола. За дело берется сам Микки. Шайке абсолютно необходимо провернуть это дело, чтобы найти деньги на врачебный уход за дочерью Эша. Уинтерборн рассказывает Микки всю правду о своем бывшем жестоком муже. Микки меняет планы и это может привести к неприятным последствиям.

