Винс Качеро vs Ронни Лоуренс
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UFC Fight Night Las Vegas 20
UFC Fight Night Las Vegas 20
Винс Качеро vs Ронни Лоуренс

UFC Fight Night Las Vegas 20 (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2021, UFC
Спорт, Спорт18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

В главном бою турнира UFC Fight Night 186 сразились тяжеловесы Жаирзиньо Розенстрайк и Сирил Ган. Ган (#7 рейтинга) шeл на серии из двух побед, его соперник Розенстрайк (#3 рейтинга), за всю карьеру в MMA потерпел лишь одно поражение от Френсиса Нганну (#1 рейтинга) в мае 2020 года.

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Жанр
Спорт
Время
25 мин / 00:25

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