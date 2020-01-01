9 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

На уроке мы рассмотрим понятие виновности, неразрывно связанное с понятием преступления. Вы узнаете, какие выделяют формы вины, какие обстоятельства признаются смягчающими уголовную ответственность и наказание, а какие наоборот, отягчающими. Также вы познакомитесь с понятиями рецидива и соучастия в преступлении.



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