Виктория Леонардо vs Манон Фирот
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UFC Fight Night Abu Dhabi 8
1-й сезон
Виктория Леонардо vs Манон Фирот

UFC Fight Night Abu Dhabi 8 (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2021, UFC
Спорт, Спорт18+

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Сюжет

Главный бой турнира в полусреднем весе состоялся между Майклом Киесой (#8 в рейтинге) и Нилом Мэгни (#9 в рейтинге), оба шли на серии из трех побед.

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