Викторианская эпоха в Англии
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Детям
8 класс. Всеобщая история
Страны Европы в XIX – начале XX века
Викторианская эпоха в Англии

8 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

5.02013, Викторианская эпоха в Англии
Образовательные0+
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Сезоны и серии

ВведениеСтраны Европы в XIX – начале XX векаСтраны Америки в XIX – начале XX векаТрадиционные общества в XIX – начале XX векаМеждународные отношения в XIX – начале XX века

Сюжет

Более 60 лет на английском престоле находилась королева Виктория, а эпоха ее правления вошла в историю под названием викторианской. Это время мирного развития Англии, экономических взлетов в начале XIX века и постепенного упадка, время борьбы за места в парламенте между консерваторами и либералами, а также время бурного расцвета культуры, в частности английской литературы. Об этом интереснейшем времени и пойдет речь на данном уроке.

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