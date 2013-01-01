8 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Более 60 лет на английском престоле находилась королева Виктория, а эпоха ее правления вошла в историю под названием викторианской. Это время мирного развития Англии, экономических взлетов в начале XIX века и постепенного упадка, время борьбы за места в парламенте между консерваторами и либералами, а также время бурного расцвета культуры, в частности английской литературы. Об этом интереснейшем времени и пойдет речь на данном уроке.



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