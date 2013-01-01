WinkДетям8 класс. Всеобщая историяСтраны Европы в XIX – начале XX векаВикторианская эпоха в Англии
8 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн
5.02013, Викторианская эпоха в Англии
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
- 0+23 мин
8 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 1
- 0+20 мин
8 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 2
- 0+27 мин
8 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 3
- 0+26 мин
8 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 4
- 0+25 мин
8 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 5
- 0+21 мин
8 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 6
- 0+24 мин
8 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 7
- 0+27 мин
8 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 8
- 0+29 мин
8 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 9
- 0+29 мин
8 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 10
- 0+27 мин
8 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 11
- 0+28 мин
8 класс. Всеобщая история
Сезон 2 Серия 12
Сюжет
Более 60 лет на английском престоле находилась королева Виктория, а эпоха ее правления вошла в историю под названием викторианской. Это время мирного развития Англии, экономических взлетов в начале XIX века и постепенного упадка, время борьбы за места в парламенте между консерваторами и либералами, а также время бурного расцвета культуры, в частности английской литературы. Об этом интереснейшем времени и пойдет речь на данном уроке.
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