Викинги. Сезон 6. Серия 11
Wink
Сериалы
Викинги
6-й сезон
11-я серия
9.22019, Vikings
Исторические, Драмы18+

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Викинги (сериал, 2019) сезон 6 серия 11 смотреть онлайн

Сюжет

Вольная интерпретация событий времен раннего Средневековья. Главный герой – Рагнар Лодброк – вождь викингов и, как гласит норвежская легенда, прямой потомок самого Одина. Сериал поведает о ранних набегах войск Рагнара на Британские острова и Западно-Франкское королевство.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Викинги»