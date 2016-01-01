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Викинги
4-й сезон
12-я серия
9.22016, Vikings
Исторический, Мелодрама18+

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Викинги (сериал, 2016) сезон 4 серия 12 смотреть онлайн

О сериале

Вольная интерпретация событий времен раннего Средневековья. Главный герой – Рагнар Лодброк – вождь викингов и, как гласит норвежская легенда, прямой потомок самого Одина. Сериал поведает о ранних набегах войск Рагнара на Британские острова и Западно-Франкское королевство.

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Страна
Канада, Ирландия
Жанр
Военный, Исторический, Боевик, Приключения, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Викинги»