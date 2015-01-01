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Викинги
3-й сезон
4-я серия
9.22015, Vikings
Исторические, Военные18+

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Викинги (сериал, 2015) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Вольная интерпретация событий времен раннего Средневековья. Главный герой – Рагнар Лодброк – вождь викингов и, как гласит норвежская легенда, прямой потомок самого Одина. Сериал поведает о ранних набегах войск Рагнара на Британские острова и Западно-Франкское королевство.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Викинги»

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