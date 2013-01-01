Викинги (сериал, 2013) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Вольная интерпретация событий времен раннего Средневековья. Главный герой – Рагнар Лодброк – вождь викингов и, как гласит норвежская легенда, прямой потомок самого Одина. Сериал поведает о ранних набега�х войск Рагнара на Британские острова и Западно-Франкское королевство.



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