Wink
Сериалы
Викинги
1-й сезон
8-я серия
9.22013, Vikings
Исторические, Военные18+

Этот сериал пока недоступен

Викинги (сериал, 2013) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Вольная интерпретация событий времен раннего Средневековья. Главный герой – Рагнар Лодброк – вождь викингов и, как гласит норвежская легенда, прямой потомок самого Одина. Сериал поведает о ранних набегах войск Рагнара на Британские острова и Западно-Франкское королевство.

Сериал Викинги 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Викинги»