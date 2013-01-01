Викинг Вик (мультсериал, 2013) сезон 1 серия 37 смотреть онлайн

В центре истории находится сын грозного северного воина Конунга, который возглавляет викингов. Малыша зовут Вик и он совершенно не похож на своего папу. В отличие от других викингов из своего племени, которые всегда отличались своей грубостью и огромной силой, Вик довольно щуплый и очень воспитанный. Но, несмотря на свой юный возраст и отсутствие мышц, Вик часто сопровождает своего папу и его людей в различных военных походах.



