VII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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Это ПЕАР (Гоблин)
1-й сезон
VII Санкт-Петербургский международный культурный форум

Это ПЕАР (Гоблин) (сериал, 2021) сезон 1 серия 49 смотреть онлайн

5.72021, VII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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Сюжет

Дмитрий «Goblin» Пучков едет на интервью, фотосъемки, презентации… Оделся поприличнее — парадная майка с приветствием для жадных детей, пляжные тапки. И помчался, чтобы рассказать своe виденье переводов американских фильмов, про жизнь и злободневные темы.

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