3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 5 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

На данном уроке учащимся предоставляется возможность обобщить знания о названиях и изученных свойствах геометрических фигур, познакомиться с основными свойствами треугольника, узнать виды т�реугольников по величине угла, по числу равных сторон, потренироваться в распознавании названных видов.





Сериал Виды треугольников (по сторонам) 5 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.