Виды треугольников (по сторонам)
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3 класс. Математика
Приемы письменных вычислений
Виды треугольников (по сторонам)

3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 5 серия 2 смотреть онлайн

7.02020, Виды треугольников (по сторонам)
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Повторение ранее изученногоТема Умножение и делениеВнетабличное умножение и делениеЧисла от 1 до 1000. НумерацияПриемы письменных вычисленийПриемы устных вычислений

Сюжет

На данном уроке учащимся предоставляется возможность обобщить знания о названиях и изученных свойствах геометрических фигур, познакомиться с основными свойствами треугольника, узнать виды треугольников по величине угла, по числу равных сторон, потренироваться в распознавании названных видов.

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