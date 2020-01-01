WinkДетям3 класс. МатематикаПриемы письменных вычисленийВиды треугольников (по сторонам)
3 класс. Математика (сериал, 2020) сезон 5 серия 2 смотреть онлайн
7.02020, Виды треугольников (по сторонам)
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На данном уроке учащимся предоставляется возможность обобщить знания о названиях и изученных свойствах геометрических фигур, познакомиться с основными свойствами треугольника, узнать виды т�реугольников по величине угла, по числу равных сторон, потренироваться в распознавании названных видов.
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