Виды правонарушений
Wink
Детям
9 класс. Обществознание
Человек. Государство. Право
Виды правонарушений

9 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн

6.72020, Виды правонарушений
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На уроке мы продолжим рассмотрение правонарушения и поговорим о его видах. Вы узнаете, чем отличаются друг от друга различные проступки, какие санкции следуют за их совершение и почему преступление является самым тяжким видом правонарушений.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Сериал Виды правонарушений 1 сезон 17 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Образовательные
Время
18 мин / 00:18

Рейтинг