Видоизменённый углерод (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2018, Видоизменённый углерод. Сезон 1. Серия 1
Фантастика, Детектив18+
О сериале
Земля, XXVII век. Мир, в котором появилась возможность «сгружать» человеческое сознание и личность из одного тела в другое. Идеальный мир и для преступников, и для полицейских, и для армии, но вряд ли идеальный для бывшего военного спецназовца и бывшего повстанца Такэси Ковача, которого миллиардер Бэнкрофт нанял для расследования гибели одного из своих тел. Внешне — явное самоубийство, но Бэнкрофт считает себя неспособным на такой поступок, а воспоминания о последних минутах жизни уничтожены метким выстрелом в запоминающее устройство.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Детектив
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.9 IMDb
- Режиссёр
Питер
Хор
- УБРежиссёр
Ута
Бризвитц
- Режиссёр
Ник
Харран
- АГРежиссёр
Алекс
Грейвз
- Актриса
Марта
Игареда
- РГАктриса
Рене
Голдсберри
- Актёр
Энтони
Маки
- КЛАктриса
Кристин
Леман
- Актёр
Джеймс
Пьюрфой
- АЭАктёр
Ато
Эссандо
- Актёр
Юэль
Киннаман
- УЮАктёр
Уилл
Юн Ли
- СБСценарист
Стив
Блэкман
- ЛКСценарист
Лаэта
Калогридис
- РМСценарист
Ричард
Морган
- ЛКПродюсер
Лаэта
Калогридис
- ДМПродюсер
Джеймс
Миддлтон
- Продюсер
Брэдли
Дж. Фишер
- Продюсер
Дэвид
Эллисон
- ДМХудожник
Дон
Макколей
- КМХудожник
Кэри
Мейер
- ДКМонтажёр
Джулиан
Кларк
- ДГКомпозитор
Джордан
Гань
- ДРКомпозитор
Джефф
Руссо