Видоизменённый углерод (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Земля, XXVII век. Мир, в котором появилась возможность «сгружать» человеческое сознание и личность из одного тела в другое. Идеальный мир и для преступников, и для полицейских, и для армии, но вряд ли идеальный для бывшего военного спецназовца и бывшего повстанца Такэси Ковача, которого миллиардер Бэнкрофт нанял для расследования гибели одного из своих тел. Внешне — явное самоубийство, но Бэнкрофт считает себя неспособным на такой поступок, а воспоминания о последних минутах жизни уничтожены метким выстрелом в запоминающее устройство.

