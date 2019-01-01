Видеть (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2019, Видеть. Сезон 1. Серия 1
Фантастика, Боевики18+
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Сюжет
В далёком будущем человеческая раса полностью лишилась зрения. Чтобы выжить, людям пришлось найти новый способ сосуществовать, строить и добывать пищу. Всё меняется, когда в семье бесстрашного воина Бабы Восса рождаются зрячие близнецы. Их появление рискует нарушить хрупкий баланс нового ми�ра и ввергнуть успокоившуюся цивилизацию в хаос.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыФантастика, Боевики, Драмы
Рейтинг
- АЭРежиссёр
Андерс
Энгстрем
- СРРежиссёр
Салли
Ричардсон-Уитфилд
- Режиссёр
Фрэнсис
Лоуренс
- НКАктриса
Неста
Купер
- ХХАктриса
Хера
Хильмар
- Актриса
Иден
Эпштейн
- Актриса
Оливия
Ченг
- Актриса
Сильвия
Хукс
- ДМАктёр
Джейсон
Момоа
- Актриса
Элфри
Вудард
- Актёр
Том
Мисон
- АМАктёр
Арчи
Мадекве
- Актёр
Кристиан
Камарго
- ДЙСценарист
Дженнифер
Йейл
- НГСценарист
Нельсон
Гривз
- Продюсер
Стивен
Найт
- Продюсер
Питер
Чернин
- Продюсер
Фрэнсис
Лоуренс
- ДРПродюсер
Джим
Роу
- ГРХудожник
Гай
Роланд
- ЭКМонтажёр
Энди
К�ейр
- БМКомпозитор
Бэр
Маккрири