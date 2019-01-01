Видеть. Сезон 1. Серия 1
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Видеть (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2019, Видеть. Сезон 1. Серия 1
Фантастика, Боевики18+

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Сюжет

В далёком будущем человеческая раса полностью лишилась зрения. Чтобы выжить, людям пришлось найти новый способ сосуществовать, строить и добывать пищу. Всё меняется, когда в семье бесстрашного воина Бабы Восса рождаются зрячие близнецы. Их появление рискует нарушить хрупкий баланс нового мира и ввергнуть успокоившуюся цивилизацию в хаос.

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