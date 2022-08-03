«Везет» (сериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Иван Потапов был чемпионом по мотогонкам на льду. Неудачный заезд и серьезная травма стоили ему карьеры. Из-за начавшихся проблем с алкоголем и отсутствия постоянной работы семья распалась, и Иван остался совсем один. По иронии судьбы теперь он работает «трезвым водителем» и каждый вечер развозит необычных пассажиров. Например, мужчину, которому надо попасть на встречу с инопланетянами бизнесмена, решившего покончить с собой малолетнюю ночную бабочку в бегах замерзающего на ледяной трассе раввина.

