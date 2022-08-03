«Везет» (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

«Везет». Серия 1
Комедия, Драма18+

О сериале

Иван Потапов был чемпионом по мотогонкам на льду. Неудачный заезд и серьезная травма стоили ему карьеры. Из-за начавшихся проблем с алкоголем и отсутствия постоянной работы семья распалась, и Иван остался совсем один. По иронии судьбы теперь он работает «трезвым водителем» и каждый вечер развозит необычных пассажиров. Например, мужчину, которому надо попасть на встречу с инопланетянами бизнесмена, решившего покончить с собой малолетнюю ночную бабочку в бегах замерзающего на ледяной трассе раввина.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
33 мин / 00:33

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb

