Рейян выходит из комы, но ее состояние по-прежнему тяжелое. Девушка переживает за сына и предчувствует неладное — она даже встает с постели, чтобы подержать его на руках. Зехра и Миран по-прежнему не знают, как рассказать Рейян о смерти Хазара, и решают сделать это после возвращения в Мидьят. Между тем Фюсун мечтает продолжить свою месть и собирается сделать новорожденного Умута жертвой.



Как именно будет действовать Фюсун, узнаем в 99 серии 3 сезона сериала «Ветреный». Смотреть на русском языке турецкую мелодраму можно на Wink уже сейчас!

