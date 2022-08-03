Ветреный. Сезон 3. Серия 99
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
99-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 99 смотреть онлайн

О сериале

Рейян выходит из комы, но ее состояние по-прежнему тяжелое. Девушка переживает за сына и предчувствует неладное — она даже встает с постели, чтобы подержать его на руках. Зехра и Миран по-прежнему не знают, как рассказать Рейян о смерти Хазара, и решают сделать это после возвращения в Мидьят. Между тем Фюсун мечтает продолжить свою месть и собирается сделать новорожденного Умута жертвой.

Как именно будет действовать Фюсун, узнаем в 99 серии 3 сезона сериала «Ветреный». Смотреть на русском языке турецкую мелодраму можно на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»