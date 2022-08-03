Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 99 смотреть онлайн
О сериале
Рейян выходит из комы, но ее состояние по-прежнему тяжелое. Девушка переживает за сына и предчувствует неладное — она даже встает с постели, чтобы подержать его на руках. Зехра и Миран по-прежнему не знают, как рассказать Рейян о смерти Хазара, и решают сделать это после возвращения в Мидьят. Между тем Фюсун мечтает продолжить свою месть и собирается сделать новорожденного Умута жертвой.
Как именно будет действовать Фюсун, узнаем в 99 серии 3 сезона сериала «Ветреный». Смотреть на русском языке турецкую мелодраму можно на Wink уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар