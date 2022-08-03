Хазар ссорится с братом из-за Мирана — он даже готов разорвать кровные узы и прекратить общение. В это время в офис приходит оставшийся без работы мужчина и умоляет выслушать его, что приводит в гнев Джихана. Рейян прилетает в Стамбул и проходит обследование — врачи собираются отправить ее в больницу на два месяца, чтобы она смогла родить. Фюсун отпускает Ярен погостить у родителей, но по дороге девушку похищают неизвестные.



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