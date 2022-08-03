Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 96 смотреть онлайн
О сериале
Хазар ссорится с братом из-за Мирана — он даже готов разорвать кровные узы и прекратить общение. В это время в офис приходит оставшийся без работы мужчина и умоляет выслушать его, что приводит в гнев Джихана. Рейян прилетает в Стамбул и проходит обследование — врачи собираются отправить ее в больницу на два месяца, чтобы она смогла родить. Фюсун отпускает Ярен погостить у родителей, но по дороге девушку похищают неизвестные.
Зачем преступникам понадобилась Ярен, узнаем в 96 серии 3 сезона сериала «Ветреный». Онлайн на русском языке мелодрама доступна только на нашем сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар