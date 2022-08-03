Ветреный. Сезон 3. Серия 96
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Сериалы
Ветреный
3-й сезон
96-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 96 смотреть онлайн

О сериале

Хазар ссорится с братом из-за Мирана — он даже готов разорвать кровные узы и прекратить общение. В это время в офис приходит оставшийся без работы мужчина и умоляет выслушать его, что приводит в гнев Джихана. Рейян прилетает в Стамбул и проходит обследование — врачи собираются отправить ее в больницу на два месяца, чтобы она смогла родить. Фюсун отпускает Ярен погостить у родителей, но по дороге девушку похищают неизвестные.

Зачем преступникам понадобилась Ярен, узнаем в 96 серии 3 сезона сериала «Ветреный». Онлайн на русском языке мелодрама доступна только на нашем сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»