Азизе признается Мирану, что не стала бы мстить невинным, будь у нее еще одна жизнь. Рейян собирает вещи в Стамбул и мечтает родить здорового ребенка. В это время Хазар умоляет Зехру рассказать о состоянии дочери Махфузу, ведь он тоже отец и имеет право знать о происходящем. Тем временем Джихан не понимает, чему радуются остальные члены семьи, и планирует отомстить Мирану за побег Азата.



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