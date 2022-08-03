Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 95 смотреть онлайн
О сериале
Азизе признается Мирану, что не стала бы мстить невинным, будь у нее еще одна жизнь. Рейян собирает вещи в Стамбул и мечтает родить здорового ребенка. В это время Хазар умоляет Зехру рассказать о состоянии дочери Махфузу, ведь он тоже отец и имеет право знать о происходящем. Тем временем Джихан не понимает, чему радуются остальные члены семьи, и планирует отомстить Мирану за побег Азата.
Станет ли Джихан портить жизнь Шадоглу, узнаем в 95 серии 3 сезона. Смотреть онлайн сериал «Ветреный» на русском языке уже можно на нашем онлайн-сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар