Ветреный. Сезон 3. Серия 95
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
95-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 95 смотреть онлайн

О сериале

Азизе признается Мирану, что не стала бы мстить невинным, будь у нее еще одна жизнь. Рейян собирает вещи в Стамбул и мечтает родить здорового ребенка. В это время Хазар умоляет Зехру рассказать о состоянии дочери Махфузу, ведь он тоже отец и имеет право знать о происходящем. Тем временем Джихан не понимает, чему радуются остальные члены семьи, и планирует отомстить Мирану за побег Азата.

Станет ли Джихан портить жизнь Шадоглу, узнаем в 95 серии 3 сезона. Смотреть онлайн сериал «Ветреный» на русском языке уже можно на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»