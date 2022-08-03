Миран и Рейян сообщают близким, что полетят на роды в Стамбул, где врачи помогут сохранить жизнь девушки. Зехра сообщает дочери, что отправится в больницу вместе с ней, чтобы поддержать во время операции. Дильшах по-прежнему желает смерти невестке и мечтает поженить детей, но этим планам не суждено сбыться — Миран и Хазар, понимая состояние женщины, собираются отправить ее на лечение.



Переедет ли Дильшах из особняка Шадоглу, узнаем в 94 серии 3 сезона. Смотреть сериал «Ветреный» на русском языке можно на Wink уже сейчас!

