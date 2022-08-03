Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 94 смотреть онлайн
О сериале
Миран и Рейян сообщают близким, что полетят на роды в Стамбул, где врачи помогут сохранить жизнь девушки. Зехра сообщает дочери, что отправится в больницу вместе с ней, чтобы поддержать во время операции. Дильшах по-прежнему желает смерти невестке и мечтает поженить детей, но этим планам не суждено сбыться — Миран и Хазар, понимая состояние женщины, собираются отправить ее на лечение.
Переедет ли Дильшах из особняка Шадоглу, узнаем в 94 серии 3 сезона. Смотреть сериал «Ветреный» на русском языке можно на Wink уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар