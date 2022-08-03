Ветреный. Сезон 3. Серия 94
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
94-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 94 смотреть онлайн

О сериале

Миран и Рейян сообщают близким, что полетят на роды в Стамбул, где врачи помогут сохранить жизнь девушки. Зехра сообщает дочери, что отправится в больницу вместе с ней, чтобы поддержать во время операции. Дильшах по-прежнему желает смерти невестке и мечтает поженить детей, но этим планам не суждено сбыться — Миран и Хазар, понимая состояние женщины, собираются отправить ее на лечение.

Переедет ли Дильшах из особняка Шадоглу, узнаем в 94 серии 3 сезона. Смотреть сериал «Ветреный» на русском языке можно на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»