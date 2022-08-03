Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 93 смотреть онлайн
О сериале
В доме Шадоглу проводы — Миран собирается отвезти жену на лечение в Германию, но девушка падает в обморок. Врачи сообщают, что Рейян слишком слаба и может не пережить полет, поэтому молодой человек убеждает жену сделать аборт и не убивать себя. Однако после тяжелого разговора Мирану звонит доктор и дает надежду на спасение девушки. Между тем Рейян принимает главное решение в жизни.
Согласится ли Рейян подарить Мирану сына, узнаем в 93 эпизоде 3 сезона сериала «Ветреный». Все серии турецкой мелодрамы ждут вас на Wink прямо сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар