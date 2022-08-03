В доме Шадоглу проводы — Миран собирается отвезти жену на лечение в Германию, но девушка падает в обморок. Врачи сообщают, что Рейян слишком слаба и может не пережить полет, поэтому молодой человек убеждает жену сделать аборт и не убивать себя. Однако после тяжелого разговора Мирану звонит доктор и дает надежду на спасение девушки. Между тем Рейян принимает главное решение в жизни.



Согласится ли Рейян подарить Мирану сына, узнаем в 93 эпизоде 3 сезона сериала «Ветреный». Все серии турецкой мелодрамы ждут вас на Wink прямо сейчас!

