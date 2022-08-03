Ветреный. Сезон 3. Серия 93
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Сериалы
Ветреный
3-й сезон
93-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 93 смотреть онлайн

О сериале

В доме Шадоглу проводы — Миран собирается отвезти жену на лечение в Германию, но девушка падает в обморок. Врачи сообщают, что Рейян слишком слаба и может не пережить полет, поэтому молодой человек убеждает жену сделать аборт и не убивать себя. Однако после тяжелого разговора Мирану звонит доктор и дает надежду на спасение девушки. Между тем Рейян принимает главное решение в жизни.

Согласится ли Рейян подарить Мирану сына, узнаем в 93 эпизоде 3 сезона сериала «Ветреный». Все серии турецкой мелодрамы ждут вас на Wink прямо сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»