Ветреный. Сезон 3. Серия 92
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Сериалы
Ветреный
3-й сезон
92-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 92 смотреть онлайн

О сериале

Хандан умоляет Джихана забыть про Мирана и подумать о дочери — Ярен до сих пор находится в особняке Асланбеев и даже не может позвонить родителям. Тем временем неизвестные люди поджигают здание фонда Умута, что расстраивает и без того опечаленную Рейян. Полиция начинает расследование дела, и Миран убеждается в своих догадках насчет Джихана, однако Азра уверена, что в поджоге виноват другой человек.

Восстановят ли Шадоглу здание фонда, увидим в новом эпизоде турецкой мелодрамы «Ветреный» — 92 серия 3 сезона уже ждет вас на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»