Хандан умоляет Джихана забыть про Мирана и подумать о дочери — Ярен до сих пор находится в особняке Асланбеев и даже не может позвонить родителям. Тем временем неизвестные люди поджигают здание фонда Умута, что расстраивает и без того опечаленную Рейян. Полиция начинает расследование дела, и Миран убеждается в своих догадках насчет Джихана, однако Азра уверена, что в поджоге виноват другой человек.



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