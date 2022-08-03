Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 92 смотреть онлайн
О сериале
Хандан умоляет Джихана забыть про Мирана и подумать о дочери — Ярен до сих пор находится в особняке Асланбеев и даже не может позвонить родителям. Тем временем неизвестные люди поджигают здание фонда Умута, что расстраивает и без того опечаленную Рейян. Полиция начинает расследование дела, и Миран убеждается в своих догадках насчет Джихана, однако Азра уверена, что в поджоге виноват другой человек.
Восстановят ли Шадоглу здание фонда, увидим в новом эпизоде турецкой мелодрамы «Ветреный» — 92 серия 3 сезона уже ждет вас на нашем онлайн-сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар