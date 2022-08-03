Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 91 смотреть онлайн

Миран и Азра разыскивают доктора, способного помочь Рейян выжить во время родов, но возникает проблема — врач навсегда покинул профессию после смерти ребенка. Хазар узнает о тяжелом состоянии дочери и идет на уступку — он приезжает к Азизе и признается, что ради Рейян готов дать родной матери новый шанс. Однако шаткое перемирие не устраивает Джихана, ведь он по-прежнему настроен против всего рода Асланбеев.



Станет ли Джихан мстить родному брату, увидим в 91 серии 3 сезона. Оформляйте подписку на Wink и продолжайте смотреть турецкий сериал «Ветреный» на русском языке!

