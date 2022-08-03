Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 91 смотреть онлайн
О сериале
Миран и Азра разыскивают доктора, способного помочь Рейян выжить во время родов, но возникает проблема — врач навсегда покинул профессию после смерти ребенка. Хазар узнает о тяжелом состоянии дочери и идет на уступку — он приезжает к Азизе и признается, что ради Рейян готов дать родной матери новый шанс. Однако шаткое перемирие не устраивает Джихана, ведь он по-прежнему настроен против всего рода Асланбеев.
Станет ли Джихан мстить родному брату, увидим в 91 серии 3 сезона. Оформляйте подписку на Wink и продолжайте смотреть турецкий сериал «Ветреный» на русском языке!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар