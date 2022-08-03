Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 90 смотреть онлайн
О сериале
Миран приезжает к Фюсун и хочет расправиться с женщиной, но Фырат не дает брату совершить убийство. Опечаленный молодой человек ищет поддержки и приезжает к Азизе — он вспоминает, как бабушка помогала ему в детстве, и делится своими переживаниями. Но не все грустят из-за состояния Рейян — Дильшах заявляет, что желает невестке смерти, и это признание слышит Шюкран.
Узнает ли Хазар о ненависти бывшей возлюбленной к Рейян, увидим в очередном эпизоде 3 сезона сериала «Ветреный» — 90 серия на русском языке уже доступна на нашем онлайн-сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар