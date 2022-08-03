Миран приезжает к Фюсун и хочет расправиться с женщиной, но Фырат не дает брату совершить убийство. Опечаленный молодой человек ищет поддержки и приезжает к Азизе — он вспоминает, как бабушка помогала ему в детстве, и делится своими переживаниями. Но не все грустят из-за состояния Рейян — Дильшах заявляет, что желает невестке смерти, и это признание слышит Шюкран.



Узнает ли Хазар о ненависти бывшей возлюбленной к Рейян, увидим в очередном эпизоде 3 сезона сериала «Ветреный» — 90 серия на русском языке уже доступна на нашем онлайн-сервисе Wink!

