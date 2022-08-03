Ветреный. Сезон 3. Серия 90
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
90-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 90 смотреть онлайн

О сериале

Миран приезжает к Фюсун и хочет расправиться с женщиной, но Фырат не дает брату совершить убийство. Опечаленный молодой человек ищет поддержки и приезжает к Азизе — он вспоминает, как бабушка помогала ему в детстве, и делится своими переживаниями. Но не все грустят из-за состояния Рейян — Дильшах заявляет, что желает невестке смерти, и это признание слышит Шюкран.

Узнает ли Хазар о ненависти бывшей возлюбленной к Рейян, увидим в очередном эпизоде 3 сезона сериала «Ветреный» — 90 серия на русском языке уже доступна на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»