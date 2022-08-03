Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 88 смотреть онлайн
О сериале
Зехра по-прежнему скрывает от Хазара тяжелое положение дочери. Рейян тоже не может рассказать мужу о своих проблемах и соглашается провести с ним медовый месяц. В жизни Фюсун наступает черная полоса — Фырат приводит в дом Зейнеп и заявляет, что отныне он является хозяином особняка Аслабнеев. Однако поступок молодого человека радует Ярен — девушка планирует вернуть его расположение.
Сможет ли Ярен поссорить Фырата с женой, узнаем в 88 серии 3 сезона мелодрамы. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть турецкий сериал «Ветреный» прямо сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар