Ветреный. Сезон 3. Серия 88
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
88-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 88 смотреть онлайн

О сериале

Зехра по-прежнему скрывает от Хазара тяжелое положение дочери. Рейян тоже не может рассказать мужу о своих проблемах и соглашается провести с ним медовый месяц. В жизни Фюсун наступает черная полоса — Фырат приводит в дом Зейнеп и заявляет, что отныне он является хозяином особняка Аслабнеев. Однако поступок молодого человека радует Ярен — девушка планирует вернуть его расположение.

Сможет ли Ярен поссорить Фырата с женой, узнаем в 88 серии 3 сезона мелодрамы. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть турецкий сериал «Ветреный» прямо сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»