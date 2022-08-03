Зехра по-прежнему скрывает от Хазара тяжелое положение дочери. Рейян тоже не может рассказать мужу о своих проблемах и соглашается провести с ним медовый месяц. В жизни Фюсун наступает черная полоса — Фырат приводит в дом Зейнеп и заявляет, что отныне он является хозяином особняка Аслабнеев. Однако поступок молодого человека радует Ярен — девушка планирует вернуть его расположение.



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