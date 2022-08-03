Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 85 смотреть онлайн
О сериале
Свадьба Рейян и Мирана в самом разгаре — влюбленная пара веселится и мечтает о том, чтобы перемирие между семьями не прекращалось. Но на праздник приходит Азизе, что приводит в бешенство Хазара. Тем временем другие гости, Азат и Генюль, поздравляют молодоженов и готовятся к побегу. Дильшах заявляет невестке, что после ее смерти поженит Мирана и Азру, чтобы навсегда привязать детей к себе.
Как отреагирует Рейян на планы свекрови, увидим в 85 серии 3 сезона турецкой мелодрамы «Ветреный». Смотреть в хорошем качестве сериал можно на нашем сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар