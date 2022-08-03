Ветреный. Сезон 3. Серия 85
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
85-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 85 смотреть онлайн

О сериале

Свадьба Рейян и Мирана в самом разгаре — влюбленная пара веселится и мечтает о том, чтобы перемирие между семьями не прекращалось. Но на праздник приходит Азизе, что приводит в бешенство Хазара. Тем временем другие гости, Азат и Генюль, поздравляют молодоженов и готовятся к побегу. Дильшах заявляет невестке, что после ее смерти поженит Мирана и Азру, чтобы навсегда привязать детей к себе.

Как отреагирует Рейян на планы свекрови, увидим в 85 серии 3 сезона турецкой мелодрамы «Ветреный». Смотреть в хорошем качестве сериал можно на нашем сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»