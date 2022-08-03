Свадьба Рейян и Мирана в самом разгаре — влюбленная пара веселится и мечтает о том, чтобы перемирие между семьями не прекращалось. Но на праздник приходит Азизе, что приводит в бешенство Хазара. Тем временем другие гости, Азат и Генюль, поздравляют молодоженов и готовятся к побегу. Дильшах заявляет невестке, что после ее смерти поженит Мирана и Азру, чтобы навсегда привязать детей к себе.



Как отреагирует Рейян на планы свекрови, увидим в 85 серии 3 сезона турецкой мелодрамы «Ветреный». Смотреть в хорошем качестве сериал можно на нашем сервисе Wink!

