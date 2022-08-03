Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 84 смотреть онлайн
О сериале
Зехра узнает о печальном положении Рейян и требует немедленно сделать аборт, что сильно расстраивает девушку. Дильшах по-прежнему желает невестке смерти и шантажирует ее фотографией согласия на роды, но ее поведение не мешает Рейян и Мирану провести главную свадьбу в своей жизни. Тем временем Азат и Генюль готовятся к побегу из Мидьята и приезжают в ЗАГС.
Помешают ли Шадоглу и Асланбеи влюбленным, увидите в очередном эпизоде сериала «Ветреный» — 84 серия 3 сезона доступна на онлайн-сервисе Wink прямо сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар