Зехра узнает о печальном положении Рейян и требует немедленно сделать аборт, что сильно расстраивает девушку. Дильшах по-прежнему желает невестке смерти и шантажирует ее фотографией согласия на роды, но ее поведение не мешает Рейян и Мирану провести главную свадьбу в своей жизни. Тем временем Азат и Генюль готовятся к побегу из Мидьята и приезжают в ЗАГС.



Помешают ли Шадоглу и Асланбеи влюбленным, увидите в очередном эпизоде сериала «Ветреный» — 84 серия 3 сезона доступна на онлайн-сервисе Wink прямо сейчас!

