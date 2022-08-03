Ветреный. Сезон 3. Серия 84
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
84-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 84 смотреть онлайн

О сериале

Зехра узнает о печальном положении Рейян и требует немедленно сделать аборт, что сильно расстраивает девушку. Дильшах по-прежнему желает невестке смерти и шантажирует ее фотографией согласия на роды, но ее поведение не мешает Рейян и Мирану провести главную свадьбу в своей жизни. Тем временем Азат и Генюль готовятся к побегу из Мидьята и приезжают в ЗАГС.

Помешают ли Шадоглу и Асланбеи влюбленным, увидите в очередном эпизоде сериала «Ветреный» — 84 серия 3 сезона доступна на онлайн-сервисе Wink прямо сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»