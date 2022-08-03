Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 83 смотреть онлайн

Рейян приходит на обследование к новому доктору и узнает, что им является Азра, которая точно будет настаивать на аборте. Фырат предлагает новое решение для бизнеса, но его поддерживают не все члены совета директоров — Миран и Хазар считают, что молодой человек погубит семейное дело. Джихан узнает, что Азат тайно встречается с Генюль, и запрещает сыну видеться с девушкой.



