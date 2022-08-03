Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 81 смотреть онлайн
О сериале
В жизни Рейян появляется еще один счастливый день — открытие фонда Умута. Но праздник омрачает появление Фюсун вместе с Азрой — девушка прилюдно заявляет, что это ее мать, чем шокирует не только Дильшах, но и остальных гостей. В бизнесе Шадоглу и Асланбеев тоже наступают перемены, так как Азат уходит с должности председателя. В это время Рейян по-прежнему скрывает от Мирана правду о тяжелой беременности и не может решиться на аборт.
Как поступит Рейян с ребенком, узнаем в 81 серии 3 сезона мелодрамы «Ветреный». Смотреть турецкий сериал и сопереживать любимым героям можно на нашем онлайн-сервисе Wink!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар