В жизни Рейян появляется еще один счастливый день — открытие фонда Умута. Но праздник омрачает появление Фюсун вместе с Азрой — девушка прилюдно заявляет, что это ее мать, чем шокирует не только Дильшах, но и остальных гостей. В бизнесе Шадоглу и Асланбеев тоже наступают перемены, так как Азат уходит с должности председателя. В это время Рейян по-прежнему скрывает от Мирана правду о тяжелой беременности и не может решиться на аборт.



Как поступит Рейян с ребенком, узнаем в 81 серии 3 сезона мелодрамы «Ветреный». Смотреть турецкий сериал и сопереживать любимым героям можно на нашем онлайн-сервисе Wink!

