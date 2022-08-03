Ветреный. Сезон 3. Серия 81
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
81-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 81 смотреть онлайн

О сериале

В жизни Рейян появляется еще один счастливый день — открытие фонда Умута. Но праздник омрачает появление Фюсун вместе с Азрой — девушка прилюдно заявляет, что это ее мать, чем шокирует не только Дильшах, но и остальных гостей. В бизнесе Шадоглу и Асланбеев тоже наступают перемены, так как Азат уходит с должности председателя. В это время Рейян по-прежнему скрывает от Мирана правду о тяжелой беременности и не может решиться на аборт.

Как поступит Рейян с ребенком, узнаем в 81 серии 3 сезона мелодрамы «Ветреный». Смотреть турецкий сериал и сопереживать любимым героям можно на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»