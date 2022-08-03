Рейян готовится к смерти после рождения сына и невзначай дает Мирану инструкции по уходу за младенцем. Но у девушки есть и другая забота — фонд имени Умута почти готов к открытию, и нужно довести все до ума. Фырат обижается на Мирана, что тот воспринимает его как слугу и не дает проявить себя в бизнесе. Тем временем Дильшах тайно делает фото согласия, которое подписала Рейян у врача.



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