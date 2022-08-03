Ветреный. Сезон 3. Серия 80
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
80-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 80 смотреть онлайн

О сериале

Рейян готовится к смерти после рождения сына и невзначай дает Мирану инструкции по уходу за младенцем. Но у девушки есть и другая забота — фонд имени Умута почти готов к открытию, и нужно довести все до ума. Фырат обижается на Мирана, что тот воспринимает его как слугу и не дает проявить себя в бизнесе. Тем временем Дильшах тайно делает фото согласия, которое подписала Рейян у врача.

Что же задумала Дильшах, узнаем в 80 серии 3 сезона мелодрамы. Смотреть сериал «Ветреный» без рекламы в хорошем качестве можно на нашем онлайн-сервисе Wink — оформляйте подписку и сопереживайте героям вместе с нами!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»