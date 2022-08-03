Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 80 смотреть онлайн
О сериале
Рейян готовится к смерти после рождения сына и невзначай дает Мирану инструкции по уходу за младенцем. Но у девушки есть и другая забота — фонд имени Умута почти готов к открытию, и нужно довести все до ума. Фырат обижается на Мирана, что тот воспринимает его как слугу и не дает проявить себя в бизнесе. Тем временем Дильшах тайно делает фото согласия, которое подписала Рейян у врача.
Что же задумала Дильшах, узнаем в 80 серии 3 сезона мелодрамы. Смотреть сериал «Ветреный» без рекламы в хорошем качестве можно на нашем онлайн-сервисе Wink — оформляйте подписку и сопереживайте героям вместе с нами!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар