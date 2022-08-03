Ветреный. Сезон 3. Серия 79
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
79-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 79 смотреть онлайн

О сериале

Ярен задумывается об аборте, но Хандан запрещает дочери идти на такой шаг. Фюсун же намерена поддержать девушку во время беременности, чтобы расквитаться с ней после родов. Дильшах тайно обыскивает комнату Рейян и находит подписанное медицинское согласие. В это время Миран догоняет уезжающую из города Азизе и просит остаться. Поступок молодого человека не нравится Хазару, но приводит в восторг Насуха — ведь он планирует провести остаток жизни с Аише.

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Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»