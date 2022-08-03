Ярен задумывается об аборте, но Хандан запрещает дочери идти на такой шаг. Фюсун же намерена поддержать девушку во время беременности, чтобы расквитаться с ней после родов. Дильшах тайно обыскивает комнату Рейян и находит подписанное медицинское согласие. В это время Миран догоняет уезжающую из города Азизе и просит остаться. Поступок молодого человека не нравится Хазару, но приводит в восторг Насуха — ведь он планирует провести остаток жизни с Аише.



Если вам не терпится узнать продолжение турецкой истории, оставайтесь на Wink и смотрите сериал «Ветреный» — 79 серия 3 сезона ждет вас на нашем онлайн-сервисе прямо сейчас!

