Азат приглашает Генюль на свидание и признается девушке, что хочет бороться за свою любовь, даже если их родственники будут против. Миран узнает, что Азизе не вернула Фюсун дочь, и просит женщину держаться подальше от его семьи. Хазар тоже настроен против старшей из Асланбеев и просит ее уехать из Мидьята. Азизе соглашается с условием сына и прощается с городом.



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