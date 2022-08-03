Ветреный. Сезон 3. Серия 78
Wink
Сериалы
Ветреный
3-й сезон
78-я серия
9.22019, Hercai
Драма, Мелодрама18+

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Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 78 смотреть онлайн

О сериале

Азат приглашает Генюль на свидание и признается девушке, что хочет бороться за свою любовь, даже если их родственники будут против. Миран узнает, что Азизе не вернула Фюсун дочь, и просит женщину держаться подальше от его семьи. Хазар тоже настроен против старшей из Асланбеев и просит ее уехать из Мидьята. Азизе соглашается с условием сына и прощается с городом.

Покинет ли Азизе родственников, увидим в 78 серии 3 сезона мелодрамы «Ветреный». Смотреть турецкий сериал в хорошем качестве можно на нашем онлайн-сервисе Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ветреный»