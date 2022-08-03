Ветреный (сериал, 2019) сезон 3 серия 78 смотреть онлайн
О сериале
Азат приглашает Генюль на свидание и признается девушке, что хочет бороться за свою любовь, даже если их родственники будут против. Миран узнает, что Азизе не вернула Фюсун дочь, и просит женщину держаться подальше от его семьи. Хазар тоже настроен против старшей из Асланбеев и просит ее уехать из Мидьята. Азизе соглашается с условием сына и прощается с городом.
Покинет ли Азизе родственников, увидим в 78 серии 3 сезона мелодрамы «Ветреный». Смотреть турецкий сериал в хорошем качестве можно на нашем онлайн-сервисе Wink уже сейчас!
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Актёр
Акын
Акынёзю
- Актриса
Эбру
Шахин
- Актриса
Айда
Аксель
- Актёр
Маджит
Сонкан
- Актёр
Сердар
Озер
- Актриса
Фериде
Четин
- Актёр
Джахит
Гок
- Актриса
Илай
Эркёк
- Актёр
Серхат
Тутумлуер
- Актриса
Айшегюль
Гюнай
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- БОХудожник
Бурак
Озджан
- СЧМонтажёр
Сердар
Чакулар